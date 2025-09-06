Клаудиньо объяснил свои слова о России: «Никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо в открытом письме для «СЭ» отреагировал на свое интервью для издания Flashscore, в котором заявил, что чувствовал себя некомфортно в России.

5 сентября депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо о России.

«Я был очень удивлен последствиями этого интервью и тем, что хотят провести расследование. Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну. Провел там замечательные годы и у меня остались только хорошие воспоминания о «Зените» и обо всех людях, с которыми общался. Русские всегда очень мне помогали.

Я сказал, что когда началась СВО, беспокоился о своих друзьях на Украине, с которыми провел много лет в Бразилии. Но никогда не хотел заниматься политикой, потому что я футболист и не люблю вмешиваться в это. Никогда не критиковал Россию», — сказал Кладиньо «СЭ».

Экс-игрок «Зенита» также заявил, что никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем.

«Более того, заявил, что ситуация в футболе ухудшилась из-за того, что нас исключили из европейских турниров, и это, конечно, сказывается на эмоциональном состоянии. Но никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем.

Я всегда буду испытывать особую привязанность к России, и никогда не буду высказываться против страны, гражданином которой я являюсь.

Надеюсь, все прояснится и не возникнет никаких споров. Мой отъезд из России был исключительно профессиональным решением, новой возможностью в карьере», — Добавил Кладиньо.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год. В 124 матчах он забил 21 гол и сделал 31 голевую передачу.