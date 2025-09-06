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Клаудиньо объяснил свои слова о России: «Никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем»

Константин Белов
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо в открытом письме для «СЭ» отреагировал на свое интервью для издания Flashscore, в котором заявил, что чувствовал себя некомфортно в России.

5 сентября депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо о России.

«Я был очень удивлен последствиями этого интервью и тем, что хотят провести расследование. Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну. Провел там замечательные годы и у меня остались только хорошие воспоминания о «Зените» и обо всех людях, с которыми общался. Русские всегда очень мне помогали.

Я сказал, что когда началась СВО, беспокоился о своих друзьях на Украине, с которыми провел много лет в Бразилии. Но никогда не хотел заниматься политикой, потому что я футболист и не люблю вмешиваться в это. Никогда не критиковал Россию», — сказал Кладиньо «СЭ».

Экс-игрок «Зенита» также заявил, что никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем.

«Более того, заявил, что ситуация в футболе ухудшилась из-за того, что нас исключили из европейских турниров, и это, конечно, сказывается на эмоциональном состоянии. Но никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем.

Я всегда буду испытывать особую привязанность к России, и никогда не буду высказываться против страны, гражданином которой я являюсь.

Надеюсь, все прояснится и не возникнет никаких споров. Мой отъезд из России был исключительно профессиональным решением, новой возможностью в карьере», — Добавил Кладиньо.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год. В 124 матчах он забил 21 гол и сделал 31 голевую передачу.

Клаудиньо.«Глубоко уважаю и люблю Россию». Открытое письмо Клаудиньо для «СЭ»
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Клаудиньо
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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