Кирилл Панченко: "На дерби со "Спартаком" никого настраивать не надо. Глаза горят"

Форвард "Динамо" Кирилл Панченко - о матче со "Спартаком" в 19-м туре чемпионата России.

- На это дерби никого настраивать не надо: футболистов, персонал, болельщиков, - сказал футболист в эфире канала DerbyTV на Youtube. - Глаза горят. Уже сейчас чувствуется.

Матч "Динамо" - "Спартак" состоится 10 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

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