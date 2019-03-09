Кирилл Панченко: "На дерби со "Спартаком" никого настраивать не надо. Глаза горят"

Форвард "Динамо" Кирилл Панченко - о матче со "Спартаком" в 19-м туре чемпионата России.
- На это дерби никого настраивать не надо: футболистов, персонал, болельщиков, - сказал футболист в эфире канала DerbyTV на Youtube. - Глаза горят. Уже сейчас чувствуется.
Матч "Динамо" - "Спартак" состоится 10 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.
Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.
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Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=RUbNY-NcAzI&feature=youtu.be
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