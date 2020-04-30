Кирилл Новиков: «Спокойно отношусь к разговорам, что Бувач может занять мое место»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в интервью «СЭ» рассказал о работе со спортивным директором москвичей Желько Бувачем, который ранее был помощником Юргена Клоппа.

— Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач раньше трудился только тренером. По моим данным, клуб ни при каких раскладах не рассматривает его в качестве вашего сменщика, однако вы наверняка слышите мнение общественности, что Желько может в будущем занять место главного тренера «Динамо». Как относитесь к таким разговорам?

— Совершенно спокойно. Любой тренер будет работать до тех пор, пока есть результат. Нет результата — на твое место придет другой. «Динамо» — великий клуб, возглавить его мечтает практически любой отечественный специалист. Да и за рубежом желающих хватает. Поэтому на какие-то посторонние разговоры обращать внимание смысла не вижу. Что касается Желько, то как только он приехал, мы сразу с ним сели и обговорили все моменты нашего взаимодействия. Все, о чем беседовали с Бувачем, выполняется в полной мере. Мы двигаемся в одном направлении, делаем общее дело во благо «Динамо».

— Знаю много тренеров, которые в такой ситуации из ревности не подпускали бы спортивного директора к тренировочному процессу. У вас же, как рассказал Игорь Лещук в эфире «Динамо-ТВ», Бувач на одном из занятий делился с футболистами своим видением.

— У меня отличный контакт с Желько. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы обсуждать с ним какие-то моменты. Бувач помогал Юргену Клоппу в дортмундской «Боруссии», в «Ливерпуле», его уровень знаний не вызывает сомнений. Было бы глупо с моей стороны не узнавать, как строится работа в таких больших клубах. При этом Желько остается скромным человеком, не ставит себя выше других. Он компанейский, приятно общаться. На той тренировке, о которой вы говорите, мы отрабатывали «стандарты» перед матчем со «Спартаком», и Бувач по моей просьбе высказал свои соображения. Мне кажется, это нормально. У красно-белых штрафные и угловые опасны, но в нашем матче мы с этим компонентом справились. (Константин Алексеев)

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