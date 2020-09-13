Кирилл Новиков: «Пенальти в ворота «Динамо» не было»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после поражения от «Рубина» (0:1) в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что пенальти, с которого был забит единственный гол на 31-й минуте встречи, был назначен неверно.

— Особых претензий нет ни по самоотдаче, ни по игре, — сказал Новиков. — Есть вопрос по пенальти в наши ворота. Считаю, что Хвича сначала начал нырять, а уже потом было касание, так что, на мой взгляд, пенальти не было. Но это лирическое отступление. Мы занимаемся своей игрой и своей командой. Конечно удаление сломало игру. Хотели переломить ход матча, старались, но результат — на табло.

— Что скажете по удалению Комличенко?

— Нет желания говорить по судейству. Есть экспертная комиссия, она разберется. (Дмитрий Гирин)

«Динамо» с 11 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» — 4-я строчка и 11 баллов.