Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в интервью «СЭ» прокомментировал реакцию фанатов на поражение от «Спартака» (0:2) в матче 20-го тура Тинькофф-РПЛ. Встреча прошла 29 февраля.

— Вы открыты для болельщиков, отвечаете на вопросы в соцсетях. После поражения от «Спартака» фанаты кипели, наверняка были и нелицеприятные высказывания. Это не побудило вас стать более закрытым?

— Поражение от принципиального соперника предполагает негативные эмоции. В этом плане я болельщиков отлично понимаю, никаких обид быть не может. Мы должны стойко принимать критику. Разве она незаслуженная? Мы проиграли «Спартаку». Понятно, что хотели выиграть, могли это сделать, но не сделали, значит, должны быть готовы к недовольству.

— Но критика критике рознь.

— И матч тоже не рядовой. Мы заслужили критику, она была по делу. Это не повод закрываться. Сделаем все возможное, чтобы в следующий раз читать не негативные, а позитивные высказывания. (Константин Алексеев)

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