Кирилл Новиков: «Как противостоять «Уфе»? Пытаться взломать оборону и стараться не пропускать контратаки»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Матч начнется в 18:00 мск.

— Говорить о подготовке, когда идут матчи через два дня на третий, не приходится, — приводит слова Новикова Twitter клуба. — Тут больше речь о восстановлении и тактической подготовке. Как противостоять «Уфе»? Пытаться взломать оборону и стараться не пропускать контратаки.