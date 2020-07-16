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Кирилл Новиков: «Как противостоять «Уфе»? Пытаться взломать оборону и стараться не пропускать контратаки»

17:26
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Матч начнется в 18:00 мск.

— Говорить о подготовке, когда идут матчи через два дня на третий, не приходится, — приводит слова Новикова Twitter клуба. — Тут больше речь о восстановлении и тактической подготовке. Как противостоять «Уфе»? Пытаться взломать оборону и стараться не пропускать контратаки.

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