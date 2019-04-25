На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается Кирилл Кокорин, который участвовал в двух драках в центре Москвы вместе со своим братом, нападающим "Зенита" Александром Кокориным, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

- Рукопожатие было?

- Мой брат пожал руку Пака. Примирение состоялось.

- Почему Пак в вашем присутствии отрицает рукопожатие?

- Здесь пять защитников.

- Почему вы не задали этот вопрос?

- Мне 19 лет, видел драки и бывают моменты, когда пазлы складываются, искры разжигаются и происходит все вот так.

- Ваши действия были оправданы в такой ситуации?

- Нет, ваша честь. Я не сдержался, признаю. Перед ними извинился, готов отвечать за свои действия и нести наказание. Должна быть какая-то соизмеримость.

- Зачем вы за Соловчуком бежали?

- Мне было очень обидно за друзей. Таких людей мало, я за своих друзей в огонь и воду. Должна была быть какая-то сатисфакция.

- Я не хотел с ним сделать что-то страшное.

- Вы не отрицаете, что хотели его ударить?

- Во время бега за ним этот вопрос обдумывался. После того, ка кон ударил меня, то пришлось отвечать.

- Вас не смущало, что Соловчук один, а вас шестеро?

- Я на тот момент действовал от себя. Я не знал, что будет шестеро. За ним побежал один из первых. Я был с Мамаевым, а остальных не видел. Затем сорвался и нанес ему пару ударов по телу. Мне было стыдно и кончено это неправильно. (Арман Мкртчян)

Кокорин и Мамаев дают показания в суде. Live!