Кирилл Клейменов и Юсуф Алекперов в ближайшее время могут покинуть совет директоров «Спартака»

Как стало известно «СЭ», член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов может покинуть орган в ближайшее время.

Также существует вероятность, что в ближайшее время состав совета директоров покинет Юсуф Алекперов.

Алекперов вошел в состав совета директоров «Спартака» в мае 2021 года, Клейменов — в июне того же года.

В сезоне-2021/22 «Спартак» занял 10-е место в Тинькофф РПЛ с 38 очками в 30 матчах и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.