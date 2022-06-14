Радимов рассказал, кого считает лучшим игроком прошедшего сезона
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в интервью «СЭ» рассказал, за кого бы проголосовал в опросе за звание лучшего игрока сезона.
— Для вас стало неожиданностью то, что лучшим игроком чемпионата России назвали Клаудиньо?
— Нет. Ведь бразилец провел свой первый сезон в России буквально на одном дыхании, сумев с ходу адаптироваться и в новой команде, и в незнакомом чемпионате. Конечно, Клаудиньо повезло, что в «Зените» уже были Малком, Барриос и Вендел, которые сразу же взяли под свою опеку. Но все равно так быстро стать своим в чужой стране не каждому дано. Это я по себе знаю.
— А вы бы сами отдали ему первое место в подобном опросе?
— Возможно, кого-то удивлю, но я бы рядом с Клаудиньо поставил еще и Далера Кузяева.
— Неожиданно!
— Дело в том, что у Далера не такая яркая манера игры, как у Клаудиньо. Но он обладает такими важными качествами, как способность сыграть на любой позиции, а также умение налаживать баланс между обороной и атакой. Это футболист, который постоянно пашет на команду, стараясь принести ей максимальную пользу. И то, что он делает на поле, называется черновой работой, которая слишком заметна для болельщика.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо стал лучшим футболистом чемпионата-2021/22 по версии игроков РПЛ.
В прошедшем сезоне 25-летний бразилец сыграл 31 матч в составе питерского клуба во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять голевых передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0