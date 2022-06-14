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Радимов рассказал, кого считает лучшим игроком прошедшего сезона

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Владислав Радимов.
Фото Кристина Коровникова

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в интервью «СЭ» рассказал, за кого бы проголосовал в опросе за звание лучшего игрока сезона.

— Для вас стало неожиданностью то, что лучшим игроком чемпионата России назвали Клаудиньо?

— Нет. Ведь бразилец провел свой первый сезон в России буквально на одном дыхании, сумев с ходу адаптироваться и в новой команде, и в незнакомом чемпионате. Конечно, Клаудиньо повезло, что в «Зените» уже были Малком, Барриос и Вендел, которые сразу же взяли под свою опеку. Но все равно так быстро стать своим в чужой стране не каждому дано. Это я по себе знаю.

— А вы бы сами отдали ему первое место в подобном опросе?

— Возможно, кого-то удивлю, но я бы рядом с Клаудиньо поставил еще и Далера Кузяева.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. Владислав Радимов — о скандале вокруг Суперкубка: «Спартак» просто ищет оправдание для возможной неудачи"

— Неожиданно!

— Дело в том, что у Далера не такая яркая манера игры, как у Клаудиньо. Но он обладает такими важными качествами, как способность сыграть на любой позиции, а также умение налаживать баланс между обороной и атакой. Это футболист, который постоянно пашет на команду, стараясь принести ей максимальную пользу. И то, что он делает на поле, называется черновой работой, которая слишком заметна для болельщика.

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо стал лучшим футболистом чемпионата-2021/22 по версии игроков РПЛ.

В прошедшем сезоне 25-летний бразилец сыграл 31 матч в составе питерского клуба во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять голевых передач.

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16%

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Владислав Радимов
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Клаудиньо
РПЛ
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2
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
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