«Бойкотируйте все дела!» «Спартак» анонсировал важное заявление

Пресс-служба «Спартака» объявила, что клуб в ближайшее время выступит с важным заявлением.

«Бойкотируйте все свои дела! У нас важное заявление! 11:00 мск», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале красно-белых.

«Спартак» уточнил, что заявление будет опубликовано на YouTube-канале клуба.

В сезоне-2021/22 «Спартак» занял 10-е место в Тинькофф РПЛ с 38 очками в 30 матчах и выиграл БЕТСИТИ Кубок России. Команде предстоит разыграть Суперкубок страны с «Зенитом», который выиграл премьер-лигу. Матч за титул должен состояться 9 июля в Санкт-Петербурге.