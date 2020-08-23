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Кикнадзе рассказал о здоровье Миранчука и Баринова

22:08
Травмированный Дмитрий Баринов. Фото ФК «Локомотив».
Травмированный Дмитрий Баринов. Фото ФК «Локомотив».
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о состоянии полузащитников Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука, которые получили травмы в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2).

— Конечно, травмы повлияли на нас, — заявил Кикнадзе. — Что с Бариновым и Миранчуком? Точного пока ничего нет, но у одного (Миранчука) надрыв, а у другого (Баринова) подозрение на серьезную травму. Посмотрим, завтра будет понятно. Гематома сойдет немножко, будет обследование. (Севастиан Терлецкий)

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