Кикнадзе рассказал о здоровье Миранчука и Баринова

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о состоянии полузащитников Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука, которые получили травмы в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2).

— Конечно, травмы повлияли на нас, — заявил Кикнадзе. — Что с Бариновым и Миранчуком? Точного пока ничего нет, но у одного (Миранчука) надрыв, а у другого (Баринова) подозрение на серьезную травму. Посмотрим, завтра будет понятно. Гематома сойдет немножко, будет обследование. (Севастиан Терлецкий)