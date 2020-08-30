Кикнадзе рассказал, чем доволен после матча «Локомотива» с «Зенитом»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подвел итоги матча 6-го тура российской премьер-лиги с «Зенитом». Он отметил, что недоволен результатом.

— Какие эмоции от матча с «Зенитом»?

— Результатом недоволен, но счастлив от того, что молодые ребята показали себя бойцами. Просто легли на поле и завоевали для команды одно очко.

— Новичок Камано снова вышел в старте. Как вам его футбол?

— Это игрок высокого уровня. Мы знали об этом. Ему требуется набрать форму, и Франсуа покажет свой реальный потенциал. А я больше имел в виду Магкеева, Куликова, Рыбчинского, ведь когда стало известно, что Крыховяк не сможет сыграть, стало тревожно. Но по количеству моментов мы выглядели очень хорошо.

— Что думаете по поводу отмененного гола Рыбчинского?

— Пока у меня есть сомнения в справедливости этого решения — попросил экспертов дать свое заключение. У меня впечатление, что гол надо было засчитывать, но настаивать пока не стану. (Максим Алланазаров)

<br />

Василий Кикнадзе: «Обсуждали с вице-президентом «Барсы» переход Миранчука за 40-45 миллионов евро»