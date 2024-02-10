Рауль Рианчо: «Допускаю, что Карпин так и не завоюет ни одного трофея как тренер»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о Валерии Карпине.

«Могу понять желание Карпина завершить карьеру тренера раньше 70 лет. Быть главным тренером футбольной команды — большой стресс. Это отнимает много сил и энергии. Карпин рискует уйти без трофеев? Допускаю, что он так и не завоюет ни одного трофея как тренер, если закончит лет через пять. «Ростову» сложно претендовать на титулы — это не самая сильная российская команда. Но успех тренерской карьеры не исчисляется только трофеями, так что, не вижу в этом ничего плохого», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В настоящий момент Карпин является главным тренером «Ростова» и сборной России.