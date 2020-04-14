Кержаков косплеит легендарные обложки. Как он это делает

Лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков показал, как воссоздает с семьей обложки популярных музыкальных альбомов.

— Идея первой обложки пришла спонтанно, — цитирует Кержакова пресс-служба клуба. — Сперва придумали видео для TikTok-аккаунта сына — то, где Игорь переодевается в агента 007. Потом решили пойти дальше — благо погода была хорошая. Купили мел, нарисовали дорожку, поставили мусорный бак и стали выносить. Так воссоздали обложку «Битлов» (The Beatles — Abbey Road).

Выбираем так: сначала вспоминаем и берем любимые нами, потом мониторим популярные и те, которые возможно воссоздать. Участвуют в процессе все те, кого вы видите на снимках. Исключение — первая обложка, для которой пришлось попросить сфотографировать. А так — сами выставляем и закрепляем телефон, включаем таймер. Времени уходит не так много на сам процесс съемки, но перед этим детально прорабатываем идею.

Что касается продолжения, то есть как минимум три обложки, которые мы сто процентов сделаем. А дальше — пока не закончатся интересные и узнаваемые варианты, которые можно воссоздать.

Кержаков с семьей также воссоздали обложки альбомов Queen «Queen II», Oasis «Definitely Maybe» и Eminem «Cleanin' Out My Closet».