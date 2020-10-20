Кэнто Хасимото: «Одноклубники часто называют меня нападающим»

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото попытался объяснить, почему начал демонстрировать такую результативность составе нового клуба.

— Ты уже забил пять мячей — это твой рекорд по голам за один сезон в лиге.

— Очень счастлив. Но отмечу, что партнеры по команде помогают мне и делают хорошие передачи, — цитирует японца сайт «Ростова».

— Одноклубники не шутят о том, что ты нападающий?

— Да, часто меня называют так. Но я всем отвечаю, что являюсь опорным полузащитником, а не форвардом.

— Как думаешь, почему тебе удается забивать так много голов?

— Наверное, потому что я всегда стараюсь подключаться к атаке в штрафную соперника. А еще партнеры по команде делают хорошие пасы.

— Ты уже акклиматизировался в городе и клубе?

— Конечно! Это было не сложно. Окружающие мне очень помогли, я по-настоящему ценю это.

— Ты часто выкладываешь в Instagram еду, которую ешь в Ростове.

— Мне очень нравится русская кухня. Люблю борщ, блины и пельмени. Но при этом отмечу, что многие блюда достаточно калорийны, и мне не стоит слишком увлекаться такой едой.