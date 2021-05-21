«Хищник должен быть голодным!» Дзюба рассказал о своем режиме питания
22:10
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился особенностями своего режима питания.
— На сборах в «Зените» вы только обедаете, а завтрак и ужин пропускаете. В сборной сохраните такой же режим?
— У меня и по жизни такой режим бывает, но на сборах — это прямо жестко. В основном только обедаю. Дома же не ем после 19:00. Правда, иногда могу себе позволить, когда уж совсем сильно есть хочется. Прямо невмоготу, и чтобы не умирать, — приводит слова Дзюбы Matchtv.ru.
— Такой режим питания помогает?
— Да! Я всегда говорю — хищник должен быть голодным!
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1355094_Ja_vsegda_govoru__khishhnik_dolzhen_byt_golodnym_Artem_Dzuba_podvel_itogi_rossijskogo_sezona_i_zaglanul_v_budushheje
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