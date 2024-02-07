Бакаев заявил, что болеет за красивый футбол в матче «Спартак» — «Ростов»

Российский полузащитник «Аль-Вахды» Зелимхан Бакаев присутствует на матче Winline Зимнего Кубка РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

«За кого я сегодня? За красивый футбол», — сказал Бакаев.

На момент первого тайма счет в матче «Спартак» — «Ростов» — 0:2.

Зимний Кубок РПЛ проходит со 2 по 14 февраля в ОАЭ. В нем участвуют четыре команды: российские «Спартак» и «Ростов», а также казахстанский «Кайрат» и чемпион ОАЭ «Шаббаб Аль-Ахли».