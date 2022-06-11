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Сегодня, 18:57

Кечинов сомневается в том, что Рыбус сможет принести пользу «Спартаку»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал новость о подписании красно-белыми контракта с экс-футболистом «Локомотива» Мацеем Рыбусем.

«Трансфер спорный, потому что если бы Мацей был в порядке, то «Локомотив» продлил бы с ним контракт, а он просто ушел свободным агентом. Возраст, конечно, играет ключевую роль. Но главный вопрос для меня — сильнее ли он тех ребят, которые играют на этой позиции?
Рыбус, несомненно, качественный футболист, но его возраст и то, что он оказался не нужен «Локомотиву», немного напрягает», — приводит «Чемпионат» слова Кечинова.

Рыбус выступал за «Локомотив» с 2017 года. Сегодня, 11 июня «Спартак» объявил о заключении контракта с 32-летним поляком до конца июня 2024 года.

Футболист будет выступать за красно-белых под 13-м номером.

Мацей Рыбус. Мацей Рыбус стал игроком «Спартака»

Источник: https://www.championat.com/football/news-4722723-kechinov-rybus-spornyj-transfer-dlya-spartaka-smuschaet-chto-on-okazalsya-ne-nuzhen-loko.html
Валерий Кечинов
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ФК Спартак (Москва)
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Рыбус станет первым за несколько лет игроком «Спартака», который будет играть под 13-м номером
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Краснодар

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