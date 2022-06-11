Кечинов сомневается в том, что Рыбус сможет принести пользу «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал новость о подписании красно-белыми контракта с экс-футболистом «Локомотива» Мацеем Рыбусем.

«Трансфер спорный, потому что если бы Мацей был в порядке, то «Локомотив» продлил бы с ним контракт, а он просто ушел свободным агентом. Возраст, конечно, играет ключевую роль. Но главный вопрос для меня — сильнее ли он тех ребят, которые играют на этой позиции?

Рыбус, несомненно, качественный футболист, но его возраст и то, что он оказался не нужен «Локомотиву», немного напрягает», — приводит «Чемпионат» слова Кечинова.

Рыбус выступал за «Локомотив» с 2017 года. Сегодня, 11 июня «Спартак» объявил о заключении контракта с 32-летним поляком до конца июня 2024 года.

Футболист будет выступать за красно-белых под 13-м номером.