Рыбус станет первым за несколько лет игроком «Спартака», который будет играть под 13-м номером

Защитник Мацей Рыбус продолжит карьеру в «Спартаке». Московский клуб объявил о заключении с 32-летним поляком контракта на два года — до 30 июня 2024-го.

Защитник будет выступать за красно-белых под 13-м номером. Последним, кто брал 13-й номер в «Спартаке», был защитник Владимир Гранат (сезон-2015/16).

До него под этим номером за «Спартак» играл защитник Федор Кудряшов (2008/09 — 2011/12), а еще ранее — защитник Мартин Йиранек (2004/05 — 2007/08).

Рыбус присоединяется к красно-белым в качестве свободного агента после ухода из «Локомотива». За железнодорожников Рыбус играл с 2017 года.