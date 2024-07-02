Кечинов считает, что Промеса можно отнести к легендам «Спартака»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов считает, что полузащитника Квинси Промеса можно отнести к легендам красно-белых.

«Однозначно Квинси сделал очень многое для «Спартака», забивал очень много, в том числе красивых мячей, доставлял положительные эмоции болельщикам, был лидером команды, наверняка и раздевалки. Единственное, чего не хватало, титулов, их было маловато, поэтому этого немного не достает. А так, конечно, футболист сделал много для команды, это уже история, появятся новые герои, которые будут играть ярко и красиво. Конечно, команда потеряла в атаке, когда Квинси Промес отсутствовал в последние полгода, когда игры проходили упорно, не хватало впереди такого игрока, который мог бы решить за счет индивидуального мастерства тот или иной эпизод», — сказал Кечинов ТАСС.

За «Спартак» Промес выступал с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2023-й. Всего на счету футболиста 235 матчей за московский клуб, в которых он забил 114 мячей. В понедельник, 1 июля, стало известно, что красно-белые не будут продлевать с Промесом контракт.