Салихова — о трансфере Жозе: «Странно, что Амарал берет игрока на закате карьеры»
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на переход 32-летнего нападающего Виллиана Жозе в московский клуб.
— Есть такое правило: не брать футболистов после лучшего сезона, Евро или чемпионата мира. Цена завышенная, а на следующий сезон, как правило, спад и эмоциональный, и физический. Исключения, если игрок — гений и входит в разряд десяти лучших в мире, либо обладает дикой мотивацией заиграть в новом клубе. А тут парню 33 в ноябре. Бразилец в Москве обязательно найдет, чем заняться поинтереснее футбола. Остается надеяться, что уровень лиги позволит забивать достаточно.
Сравнения с Мозесом не актуальны. На момент перехода Мозес был моложе, и все-таки Виктор — обладатель титулов в составе «Челси» и «Интера». За 300 тысяч евро арендных платежей он внес вклад в «серебро» и в успешное выступление в Лиге Европы. При заявленной концепции странно, что Амарал не в португальской лиге или Бразилии нашел молодое дарование, чтобы потом перепродать в топ-клуб Европы, а берет игрока на закате карьеры, — сказала Салихова Metaratings.
1 июля «Спартак» сообщил о переходе Жозе из испанского «Бетиса». Контракт бразильца с красно-белыми рассчитан на два года.
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3
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4
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5
|Спартак
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6
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7
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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