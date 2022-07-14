Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:21

В «Крыльях Советов» заявили, что ведут переговоры с нападающим «Спартака» Шитовым

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Спартака» Владиславом Шитовым.

«Да, подтверждаю, это правда. Мы ведем переговоры с Владиславом. Скоро все будет известно», — сказал Корниленко «СЭ».

В минувшем сезоне 19-летний форвард провел 28 матчей за «Спартак-2», в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Сергей Корниленко
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Восходящая звезда российского спорта умерла в 20 лет: врачи не замечали врожденного заболевания
Агаларова рвут на части «Ахмат» и «Маритиму», за Роналду предложили 300 млн евро, спартаковец Крал – в «Шальке». Главные трансферы и слухи РПЛ на 14 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кечинов о приостановлении контракта Крала: «Было видно, что он не останется в «Спартаке»

Клубы РПЛ отказались от Кубка лиги и поддержали проведение Кубка России в новом формате
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости