В «Крыльях Советов» заявили, что ведут переговоры с нападающим «Спартака» Шитовым

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Спартака» Владиславом Шитовым.

«Да, подтверждаю, это правда. Мы ведем переговоры с Владиславом. Скоро все будет известно», — сказал Корниленко «СЭ».

В минувшем сезоне 19-летний форвард провел 28 матчей за «Спартак-2», в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.