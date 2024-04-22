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Сегодня, 15:04

Кечинов: «Игра с «Ростовом» в очередной раз подтвердила, что «Спартак» — самая непредсказуемая команда»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов разговоре с «СЭ» высказался о победе московского клуба над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Эта игра в очередной раз подтвердила, что «Спартак» самая непредсказуемая команда. Абсолютно непредсказуемая. Перед матчем казалось, что «Ростов» является фаворитом и сможет обыграть «Спартак», так как они вообще не проигрывали до этого в чемпионате в весенней части сезона. Но «Спартак» вчера вышел и показал сплоченную и цельную игру, и коллектив, настроенный на борьбу», — сказал Кечинов «СЭ».

Благодаря победе над «Ростовом» красно-белые поднялись на 4-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 38 набранных очков в 24 матчах.

25 апреля московский клуб проведет выездную встречу с ЦСКА.

(Денис Сафронов)

Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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24 часа
3 дня
Неделя

Новый сезон РПЛ начнется 20 июля, первая часть чемпионата продлится до 8 декабря
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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