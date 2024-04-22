Кечинов: «Игра с «Ростовом» в очередной раз подтвердила, что «Спартак» — самая непредсказуемая команда»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов разговоре с «СЭ» высказался о победе московского клуба над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Эта игра в очередной раз подтвердила, что «Спартак» — самая непредсказуемая команда. Абсолютно непредсказуемая. Перед матчем казалось, что «Ростов» является фаворитом и сможет обыграть «Спартак», так как они вообще не проигрывали до этого в чемпионате в весенней части сезона. Но «Спартак» вчера вышел и показал сплоченную и цельную игру, и коллектив, настроенный на борьбу», — сказал Кечинов «СЭ».

Благодаря победе над «Ростовом» красно-белые поднялись на 4-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 38 набранных очков в 24 матчах.

25 апреля московский клуб проведет выездную встречу с ЦСКА.

(Денис Сафронов)