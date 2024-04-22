Бывший тренер «Ростова» Балахнин объяснил, за счет чего «Спартак» одержал крупную победу

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал поражение желто-синих от «Спартака» (1:5) в матче 25-го тура РПЛ.

«Спартак» переиграл соперника в тактическом плане, и физически тоже. Гости были явно сильнее. «Ростов» оказался не готов к изменениям «Спартака», — приводит слова Балахнина «Евро-футбол.Ру».

«Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает четвертое место, набрав 38 очков в 24 матчах. «Ростов» идет восьмым с 34 очками.