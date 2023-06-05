Кечинов cчитает, что судьи часто ошибались в пользу «Спартака»: «Бросалось в глаза»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» судейские ошибки в пользу красно-белых в матчах чемпионата России-2022/23.

«Я внимательно смотрю только игры «Спартака». В глаза бросалось, что очень много ошибок было в пользу красно-белых», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее «СЭ» посчитал число ошибочных решений, принятых арбитрами в матчах чемпионата России-2022/23. Чаще всего судьи ошибались в пользу «Спартака» (15 раз).