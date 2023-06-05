Стала известна дата операции Гаврилова

Член комитета ветеранов «Спартака» Александр Хаджи в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии Юрия Гаврилова после перенесенного инсульта.

«Операция пройдет в среду. После нее он будет восстанавливаться в больнице. Сейчас Юрий Васильевич ходит по палате, но говорит тяжело. Динамика хорошая», — сказал Хаджи «СЭ».

30 мая сообщалось, что 70-летний Гаврилов попал в реанимацию. Позже стало известно, что он перенес инсульт. Ему предстоит операция на сонной артерии.