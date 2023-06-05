Черчесов ответил на вопрос, мечтает ли вернуться в «Спартак»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, возможно ли его возвращение в «Спартак».

«Есть ли мечта вернуться в «Спартак»? Нет. Я в том возрасте, когда нужно ставить цели, а не мечтать», — сказал Черчесов «СЭ».

Специалист уже работал в московском клубе с 2006 по 2008 год. Он возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.