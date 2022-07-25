Обследование игрока «Крыльев Советов» Пиняева перенесли на 26 июля
Обследование полузащитника «Крылья Советов» Сергея Пиняева в Санкт-Петербурге перенесено на 26 июля, рассказал врач клуба Кюри Чачаев. Изначально датой обследования было 25 июля.
«Врачи клиники приняли решение перенести обследование на завтра. С Пиняевым все нормально», — цитирует Чачаева ТАСС.
Во время тренировки 17-летнему игроку стало плохо, его отправили в больницу. На следующий день, 21 июля, футболисту диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс.
Источник: https://tass.ru/
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