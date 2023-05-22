Мостовой: «Карасев правильно сделал, что не назначил пенальти за наступ на ногу Зобнина»

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой оценил работу арбитра Сергея Карасева в матче «Спартак» — ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

Бывший полузащитник «Сельты» похвалил судью за неназначенный пенальти после наступа на ногу игрока красно-белых Романа Зобнина на 84-й минуте матча.

«Нужно отдать должное Карасеву — он стал первым судьей, который не стал назначать пенальти за наступ. Правильно, что он его не поставил, потому что его не было. Мы уже смеемся над этими наступами, но уже не смешно становится. Человек выбивает мяч, потом ногу он куда денет, который выбивал его?

Хорошо, что арбитр здесь разобрался, в принципе и к VAR здесь можно было не обращаться, VAR должен был сам подсказать и все.

По второму пенальти — я сначала подумал, что он был, потому что, когда человек падает так, как будто собирается прыгнуть в бассейн, могло показаться, что там был какой-то смертельный удар: в ногу, голеностоп, еще куда-то. Но когда я посмотрел повтор два или три раза, то понял, что для меня это не пенальти», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

После победы над ЦСКА «Спартак» с 53 очками поднялся на третье место в РПЛ. В завершающих турах команда сыграет с «Пари НН» (28 мая) и «Крыльями Советов» (3 июня).