КДК РФС рассмотрит нарушение «Спартаком» процедуры прохода футболистами микст-зоны после матча с «Зенитом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке ближайшего заседания комитета по итогам 5-го тура чемпионата России.

«КДК РФС будет разбирать поздний выход четырех команд из раздевалки перед началом матча. Это «Спартак», «Динамо», «Ростов» и «Краснодар». Также рассмотрим, что не все футболисты «Спартака» прошли через микст-зону после игры. Помимо этого, болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения во время матча со «Спартаком», — сказал Григорьянц «СЭ».

20 августа в 5-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:3. В последний раз в чемпионате России красно-белые обыгрывали петербургскую команду в сезоне-2017/18.