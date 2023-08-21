Морозов считает, что у «Спартака» еще есть шансы на чемпионство

Экс-защитник «Спартака» Геннадий Морозов высказался об игре спартаковцев в текущем сезоне РПЛ.

«Стоит ли ветеранам «Спартака» перед важными матчами встречаться с действующими футболистами? Игроки всегда после неудачных игр собираются и обсуждают свои действия на поле. Иногда можно встречаться и мотивировать. Например, вначале сезона или в зимнюю паузу, чтобы настрой был еще выше. Они профессионалы и знают важность каждого очка. Главное, чтобы тренерский штаб улучшил игру в обороне. То, что «Зениту» проиграли — ничего страшного. Весь чемпионат впереди. Если «Спартак» будет проигрывать «Уралу», «Ахмату», «Оренбургу» и пропускать по три мяча, то они чемпионами не станут. Нельзя терять очки с командами, которые не входят в топ-5 чемпионата. Игра впереди радует, но сзади.. Как в мультике «Красавица и Чудовище»: в атаке играют красиво, а в обороне — чудовищно», — приводит слова Морозова Legalbet.

После 5-го тура «Спартак» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. Лидируют «Краснодар» и «Урал» (по 13 очков).