КДК РФС рассмотрит агрессивное поведение Абаскаля в матче против «Ахмата». Тренер приглашен на заседение

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания по итогу матча 17-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (2:1).

«Болельщики «Ахмата» бросили две пластиковые бутылки, одна из которых выкатилась на поле. Рассмотрим удаление главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за агрессивное поведение. Он приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.

«Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает седьмое место, набрав 27 очков. «Ахмат» — 13-й (16 очков).