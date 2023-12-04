Баринов уверен, что «Локомотив» заслуженно победил «Зенит»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что игроки московской команды заслуженно победили «Зенит» (3:1) в матче 17-го тура РПЛ.

«Конечно, футболисты «Локомотива» заслужили победу над «Зенитом». Игра мне понравилась. Ребята большие молодцы», — сказал Баринов ТАСС.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах.