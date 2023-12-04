Баринов уверен, что «Локомотив» заслуженно победил «Зенит»
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что игроки московской команды заслуженно победили «Зенит» (3:1) в матче 17-го тура РПЛ.
«Конечно, футболисты «Локомотива» заслужили победу над «Зенитом». Игра мне понравилась. Ребята большие молодцы», — сказал Баринов ТАСС.
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах.
Источник: https://tass.ru/sport/19446443
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|33
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
5
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|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
6
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|17
|7
|7
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|28
|
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|27
|
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|25
|
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|5
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|
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|5
|4
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|18-26
|19
|
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|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
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|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
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|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
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|3
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|16-30
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|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4
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