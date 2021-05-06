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«Рубин» оштрафован на 100 тысяч рублей, «Динамо» — на 50 тысяч

18:02
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях по итогам матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Рубин» (2:0).

«За нарушение санитарного регламента болельщиками «Рубин» оштрафован на 50 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. — За выход футболистов из «чистой зоны» при праздновании гола «Рубин» оштрафован на 50 тысяч рублей. «Динамо» за нарушение социальной дистанции оштрафовано на 50 тысяч рублей».

«Рубин» обыграл «Динамо» благодаря голам Джордже Деспотовича и Хван Ин Бома.

(Владимир Пушкарев)

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