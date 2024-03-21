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21 марта, 14:49

КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к нападающему «Сочи» Кордове

Виктория Кравченко
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что в отношении форварда «Сочи» Серхио Кордовы не будет применяться дополнительная дисквалификация по итогам матча 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».

10 марта «Сочи» в гостях сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2). Кордова был удален на 75-й минуте встречи.

«Мы получили заключение экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза о том, что удаление Кордовы было правильным, поэтому у КДК не было основания отменять красную карточку», — цитирует Григорьянца ТАСС.

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 20 матчах. Кордова провел 2 матча, не отличившись результативными действиями.

Источник: https://tass.ru/sport/20306347
ФК Сочи
Артур Григорьянц
Серхио Кордова
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
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 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Динамо – Ростов
 1 : 4
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Кр. Советов – Зенит
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 2 : 0
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Спартак – Урал
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