КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к нападающему «Сочи» Кордове

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что в отношении форварда «Сочи» Серхио Кордовы не будет применяться дополнительная дисквалификация по итогам матча 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».

10 марта «Сочи» в гостях сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2). Кордова был удален на 75-й минуте встречи.

«Мы получили заключение экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза о том, что удаление Кордовы было правильным, поэтому у КДК не было основания отменять красную карточку», — цитирует Григорьянца ТАСС.

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 20 матчах. Кордова провел 2 матча, не отличившись результативными действиями.