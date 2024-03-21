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21 марта, 14:41

Скаут «Динамо» рассказал о шансах Тюкавина заиграть в Европе

Виктория Кравченко
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Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич рассказал о перспективах нападающего бело-голубых Константина Тюкавина заиграть в Европе.

«Тюкавин молодой, но провел достаточно много игр за «Динамо», есть результативность. В нем мало суеты и совсем нет эгоизма. Командный игрок. Мальчик он, знаю, амбициозный. Его папа — известный спортсмен. Значит, есть правильное воспитание. Еще Тюкавин женился, значит, пусть он и мальчик (пока не могу назвать мужчиной), но уже принимает серьезные решения. Мое мнение: Тюкавину под силу команды выше среднего типа «Болоньи», «Валенсии», той же «Жироны». Много факторов дают повод так думать», — цитирует Танасиевича Sport24.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 21-летний россиянин забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 25 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-631463-skaut-dinamo-nazval-yevropeyskiye-kluby-v-kotorykh-mozhet-zaigrat-tyukavin
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
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Сочи – ЦСКА
 2 : 2
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Балтика – Пари НН
 2 : 0
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Спартак – Урал
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Факел – Оренбург
 0 : 0
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Рубин – Ахмат
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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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И К Ж
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