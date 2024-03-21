Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

21 марта, 15:12

Сафонов прокомментировал отсутствие в составе сборной России голкипера «Урала» Помазуна

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал отсутствие в составе сборной России голкипера «Урала» Ильи Помазуна. Он добавил, что футболист на данный момент нужен клубу.

«Что касается невызова Ильи, то никаких обид вообще нет. Сейчас Илья на сборах с «Уралом», им нужно исправлять положение дел в таблице. Клубу в данный момент он точно нужен. Смысл ехать просто так? Не факт, что он бы вышел на поле в предстоящих играх. Сейчас он должен быть в команде и готовиться спокойно к чемпионату», — цитирует агента «РБ Спорт».

В этом сезоне 27-летний Помазун провел 22 матча в составе «Урала». Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-pomazuna-nikakih-obid-na-karpina-net-sejchas-il-ya-nuzhen-uralu/
Илья Помазун
Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
ФК Урал
1
1
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: Сборная России в марте: матч с Сербией и отмена игры с Парагваем
Уругвай готов провести матч со сборной России в 2025 году
Масалитин: «Думаю Карпина продлят в сборной России»
Кудряшов заявил, что у футболистов сборной России был боевой настрой против команды Сербии
Газзаев: «Карпина надо продлевать в сборной России! Уверен, сил на работу у него хватит»
Колосков: «У меня нет никаких сомнений, что Карпина надо оставлять»
Карпин продлит контракт с РФС на два года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к нападающему «Сочи» Кордове

Агент Дркушича рассказал о будущем игрока в «Сочи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости