КДК РФС наказал Юрия Семина, Мурада Мусаева и Григория Иванова по итогам 2-го тура РПЛ

Во вторник, 23 июля, в Доме футбола прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, сообщает официальный сайт организации. На нем приняты следующие решения по матчам 2-го тура РПЛ.
"Крылья Советов" – "Арсенал"
– за бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий – оштрафовать "Крылья Советов" на 50 000 рублей.
"Уфа" – "Краснодар"
– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать тренера "Уфы" Николая Сафрониди на 10 000 рублей.
– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать старшего тренера "Краснодара" Мурада Мусаева на 10 000 рублей.
ЦСКА – "Оренбург"
– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 10 000 рублей.
– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера "Оренбурга" Владимира Федотова на 10 000 рублей.
"Локомотив" – "Тамбов"
– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера "Локомотива" Юрия Семина на 20 000 рублей
– за иные нарушения регламента – вынести "Тамбову" замечание.
"Сочи" – "Зенит"
– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать"Сочи" на 10 000 рублей.
– за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать "Зенит" на 20 000 рублей.
"Урал" – "Ахмат"
– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова на 10 000 рублей.
– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать начальника команды "Урал" Григория Иванова на 10 000 рублей.
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