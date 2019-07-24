КДК РФС наказал Юрия Семина, Мурада Мусаева и Григория Иванова по итогам 2-го тура РПЛ

Во вторник, 23 июля, в Доме футбола прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, сообщает официальный сайт организации. На нем приняты следующие решения по матчам 2-го тура РПЛ.

"Крылья Советов" – "Арсенал"

– за бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий – оштрафовать "Крылья Советов" на 50 000 рублей.

"Уфа" – "Краснодар"

– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать тренера "Уфы" Николая Сафрониди на 10 000 рублей.

– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать старшего тренера "Краснодара" Мурада Мусаева на 10 000 рублей.

ЦСКА – "Оренбург"

– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 10 000 рублей.

– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера "Оренбурга" Владимира Федотова на 10 000 рублей.

"Локомотив" – "Тамбов"

– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера "Локомотива" Юрия Семина на 20 000 рублей

– за иные нарушения регламента – вынести "Тамбову" замечание.

"Сочи" – "Зенит"

– за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать"Сочи" на 10 000 рублей.

– за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать "Зенит" на 20 000 рублей.

"Урал" – "Ахмат"

– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова на 10 000 рублей.

– за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать начальника команды "Урал" Григория Иванова на 10 000 рублей.

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