КДК РФС наказал "Спартак" за поведение фанатов в матче с "Ростовом"

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал на 40 тысяч рублей "Спартак" за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) , сообщает официальный сайт футбольного союза. При этом в сообщении о решениях КДК нет санкций за ситуации после финального свистка, когда стюарды заблокировали фанатов с гостевого сектора и после конфликта сотрудники ОМОН применили силу.

КДК вынес следующие решения:

- за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать "Спартак" на 40 000 рублей.

- за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать "Спартак" на 10 000 рублей.

- за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи - оштрафовать главного тренера "Спартака" Олега Кононова на 10 тысяч рублей

- за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на 10 000 рублей.

- за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать "Ростов" на 10 000 рублей.