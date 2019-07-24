12:45 | Футбол — РПЛ

КДК РФС наказал "Спартак" за поведение фанатов в матче с "Ростовом"

11
Обсудить

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал на 40 тысяч рублей "Спартак" за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) , сообщает официальный сайт футбольного союза. При этом в сообщении о решениях КДК нет санкций за ситуации после финального свистка, когда стюарды заблокировали фанатов с гостевого сектора и после конфликта сотрудники ОМОН применили силу.

 
20 июля. Ростов-на-Дону. &quot;Ростов&quot; - &quot;Спартак&quot; - 2:2. Болельщики красно-белых.РПЛ ждет видео и ответа "Ростова" по инциденту с болельщиками "Спартака"

КДК вынес следующие решения:

- за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать "Спартак" на 40 000  рублей.

- за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать "Спартак" на 10 000 рублей.

- за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи - оштрафовать главного тренера "Спартака" Олега Кононова на 10 тысяч рублей

- за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на 10 000 рублей.

- за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать "Ростов" на 10 000  рублей.

Опрос

Как выступит "Спартак" в чемпионате России-2019/2020?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210253

11
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ