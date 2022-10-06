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6 октября, 15:13

КДК РФС дисквалифицировал тренера «Крыльев Советов» по физподготовке на два матча за оскорбление судей

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КДК РФС дисквалифицировал тренера «Крыльев Советов» по физподготовке Владимира Зеленовского на два матча.

«КДК РФС дисквалифицировал тренера «Крыльев Советов» по физподготовке Владимира Зеленовского на 2 матча за оскорбление судей», — передает слова главы КДК Артура Григорьянца корреспондент «СЭ» Алексей Сардарян.

Тренер «Крыльев Советов» по физподготовке Владимир Зеленовский получил красную карточку после финального свистка в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).

В протоколе матча указано, что Зеленовский был удален за нецензурную брань в адрес судейской бригады. Встречу обслуживала бригада Алексея Сухого.

ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Алексей Сухой
Артур Григорьянц
КДК
6
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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