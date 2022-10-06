КДК оштрафовал Валерия Карпина на 30 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

КДК РФС оштрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3), сообщает корреспондент «СЭ» Алексей Сардарян.

Комитет наказал специалиста штрафом в размере 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Карпин нарушил это правило в третий раз в сезоне. За первое нарушение КДК штрафует тренера на 10 тысяч рублей, с каждым следующим повторением нарушения сумма вырастает на 10 тысяч рублей.