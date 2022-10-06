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6 октября, 15:03

КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Максима Ненахова

Читать «СЭ» в
Удаление Максима Ненахова.
Фото Эдуард Корниенко/&quot;Известия&quot;

КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Максима Ненахова, которую футболист получил в матче 11-го тура чемпионата России против «Урала» (2:4).

«КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Максима Ненахова, полученную в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом», — передает слова главы КДК Артура Григорьянца корреспондент «СЭ» Алексей Сардарян.

Главный арбитр встречи сначала показал футболисту желтую карточку за грубый подкат против полузащитника «Урала» Юрия Газинского.

Однако после подсказки ВАР Сергей Иванов поменял свое решение и удалил игрока «Локо» с поля.

1&nbsp;октября. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;: удаление Ненахова. «Локомотив» — «Урал»: Иванову помешал ВАР. За что удален Ненахов?
Максим Ненахов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Артур Григорьянц
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
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