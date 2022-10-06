Тренера вратарей «Нижнего Новгорода» дисквалифицирован КДК на два матча за оскорбительное поведение

КДК РФС дисквалифицировал тренера вратарей «Нижнего Новгорода» Валерия Клейменова на два матча за оскорбительное поведение, передает корреспондент «СЭ» Алексей Сардарян.

Такое решение было вынесено по итогам матча 11-го тура РПЛ, в котором «Нижний Новгород» на своем поле уступил «Спартаку» (1:2).

Клейменов дисквалифицирован за оскорбительное поведение в адрес судей в подтрибунном помещении после игры.