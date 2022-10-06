Тренера вратарей «Нижнего Новгорода» дисквалифицирован КДК на два матча за оскорбительное поведение
КДК РФС дисквалифицировал тренера вратарей «Нижнего Новгорода» Валерия Клейменова на два матча за оскорбительное поведение, передает корреспондент «СЭ» Алексей Сардарян.
Такое решение было вынесено по итогам матча 11-го тура РПЛ, в котором «Нижний Новгород» на своем поле уступил «Спартаку» (1:2).
Клейменов дисквалифицирован за оскорбительное поведение в адрес судей в подтрибунном помещении после игры.
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|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
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|13
|6
|2
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|20
|
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|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
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|18
|
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|3
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|5
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|1
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|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
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|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1
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