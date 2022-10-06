КДК оштрафовал Гогниева за выход за пределы технической зоны во время матча с ЦСКА

КДК РФС оштрафовал главного тренера «Химок» Спартака Гогниева за выход за пределы технической зоны во время матча 11-го тура против ЦСКА (1:2), сообщает корреспондент «СЭ» Алексей Сардарян.

Специалист получил штраф в размере 20 тысяч рублей.

41-летний Гогниев возглавляет «Химки» с 1 сентября 2022 года. Под его руководством команда один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.