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6 октября, 15:10

Кечинов: «Игра «Спартака» при Абаскале стала намного зрелищнее, появился рисунок игры»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечирно оценил игру команду при Гильермо Абаскале.

«Игра «Спартака» при Абаскале стала намного зрелищнее, появился рисунок игры. Уже понятно, за счет чего команда хочет добиваться результата. В обороне стали играть надежнее, не всегда, но прогресс есть, конечно. Появился порядок, организация игры. Разница с предыдущими тренерами точно есть. Это видно. Конечно, Абаскаль молодец, но рано еще говорить, что он — лучший иностранец, который работал в России. Нужно добиться результата, а потом уже так говорить. Но уже видно, что клуб при нем движется в правильном направлении.

На что может претендовать нынешний «Спартак»? Если команда продолжит так играть, то у «Спартака» будут шансы побороться с «Зенитом» за первое место. Главное, не терять очки. Но в тройке команда точно должна быть», — сказал Кечинов «РБ Спорт».

После 11 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвертое месте в турнирной таблице РПЛ.

В следующем матче красно-белые на своем поле примут «Крылья Советов». Игра состоится 9 октября, начало — 14.00.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-spartak-pri-abaskale-stal-namnogo-zrelishhnee-no-nuzhen-rezul-tat/
Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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 9
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