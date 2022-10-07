Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

7 октября, 11:25

ЭСК признала ошибочным решение Сухого не засчитать гол «Крыльев Советов» в матче с «Краснодаром»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
3 октября. «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:0).
Фото ФК «Крылья Советов»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение арбитра Алексея Сухого не засчитать гол «Крыльев Советов» на 81-й минуте матча 11-го тура против «Краснодара» (0:0).

«Комиссия приняла такое решение только на основании видеосъемки данного эпизода с камеры безопасности стадиона, предоставленной «Крыльями Советов». Однако в распоряжении видеоассистентов судей имеются только ракурсы с камер, установленных основным вещателем, на основании которых принимаются решения в матче», — говорится в заявлении ЭСК.

Комиссия констатирует, что ни один из ракурсов, которые были в распоряжении судей, не представляет очевидных доказательств того, что мяч полностью пересек линию ворот.

Также ЭСК признала ошибочным решение Сухого не удалять защитника «Краснодара» Кайо на 87-й минуте.

«Крылья» идут на 11-м месте (11 очков). «Краснодар» остался на пятой строчке, набрав 21 очко.

В следующем туре «быки» 9 октября сыграют на выезде против «Ростова». «Крылья» в этот же день в гостях встретятся со «Спартаком».

ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Алексей Сухой
18
47
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соперники обвиняют Карлсена в неуважении и сдаются после первого хода
ЦСКА и «Спартак» подарили нам смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
ЦСКА сильнее «Спартака»? Как Уткин уходил из «Краснодара»? Что спасет «Локомотив»? Интервью Генича
КДК оштрафовал Гогниева за выход за пределы технической зоны во время матча с ЦСКА
Тренера вратарей «Нижнего Новгорода» дисквалифицирован КДК на два матча за оскорбительное поведение
КДК РФС дисквалифицировал тренера «Крыльев Советов» по физподготовке на два матча за оскорбление судей
КДК оштрафовал Валерия Карпина на 30 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»
КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Максима Ненахова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аршавин ответил на критику агента Лахтера

Лахтер: «Ради перехода в «Арсенал» Аршавин отказался от своих уже заработанных денег в «Зените»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости