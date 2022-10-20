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Сегодня, 14:51

«Ростов» оштрафовали на 40 тысяч рублей по итогам матча с «Уралом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Ростов» оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча 13-го тура РПЛ с «Уралом».
«У «Ростова» было нарушение технического регламента, так как клуб не предоставил игрока на интервью. За это на клуб наложен штраф в размере двадцати тысяч рублей. Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин вышел на поле во время матча, за что клуб оштрафован еще на двадцать тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

Матч между «Ростовом» и «Уралом» состоялся 14 октября. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу команды из Ростова.

На данный момент «Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ (21 очко), «Урал» — 12-е (13 очков).

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
Артур Григорьянц
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

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