КДК накажет «Спартак» и «Динамо» за скандирование болельщиками ненормативной лексики

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии для «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

«Спартак» — массовое скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений. Выход за пределы технической зоны тренера Сакича — второе нарушение в сезоне. Плюс второе нарушение в сезоне у главного тренера «Динамо» Марцела Лички — также выход за пределы технической зоны. Плюс рассмотрим задержку выхода бело-голубых из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты. Вдобавок, массовое скандирование болельщиками «Динамо» ненормативной лексики и оскорбительных выражений», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Динамо» (17 очков) занимает 4-е место в РПЛ после 9 туров. «Спартак» (16) идет 5-м в турнирной таблице.