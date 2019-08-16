КДК оштрафовал «Рубин» за систематическое представление Шаронова в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера
«Рубин» перестанет публиковать послематчевые видео из раздевалки по независящим причинам от него причинам, сообщается в официальном Twitter.
Отмечается, что КДК РФС оштрафовал Романа Шаронова и сам клуб за систематическое и демонстративное фактическое исполнение им обязанностей главного тренера «Рубина». Рзамер штрафов не уточняется. При этом, по данным sport.business-gazeta, Шаронова оштрафовали на 200 тысяч рублей, а «Рубин» — на 1 миллион рублей.
Шаронов начнет обучение на категорию Pro только следующим летом, формально главным тренером «Рубина» является испанец Эдуардо Докампо.
КДК РФС оштрафовал:— «Рубин» Казань (@fcrk) August 16, 2019
1??Романа Шаронова за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера ФК «Рубин»
2??ФК «Рубин» за действия по систематическому представлению Романа Шаронова в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера pic.twitter.com/cGx9Dgh85m