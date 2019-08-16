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КДК оштрафовал «Рубин» за систематическое представление Шаронова в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера

16 августа 2019, 15:23
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«Рубин» перестанет публиковать послематчевые видео из раздевалки по независящим причинам от него причинам, сообщается в официальном Twitter.

Отмечается, что КДК РФС оштрафовал Романа Шаронова и сам клуб за систематическое и демонстративное фактическое исполнение им обязанностей главного тренера «Рубина». Рзамер штрафов не уточняется. При этом, по данным sport.business-gazeta, Шаронова оштрафовали на 200 тысяч рублей, а «Рубин» — на 1 миллион рублей.

Шаронов начнет обучение на категорию Pro только следующим летом, формально главным тренером «Рубина» является испанец Эдуардо Докампо.

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