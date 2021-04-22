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КДК не стал отменять желтую карточку Сигурдссона

13:44
Арнор Сигурдссон. Фото Instagram
Арнор Сигурдссон. Фото Instagram
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что желтая карточка полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона не будет отменена.

Мы сегодня рассматривали заявление ФК ЦСКА об отмене желтой карточки Сигурдсону. Решение — отказать в удовлетворении заявления ЦСКА об исправлении предупреждения игроку Сигурдсону в чемпионате России. Следующий матч он пропускает. Данное решение принято в соотвествии с заключением ЭСК. Она установила, что предупреждение вынесено правильно.

Футболист получил карточку матче 26-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2).

(Екатерина Звенигородская)

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